Grandi Ospedali 800 iscritti per l’evento al Cardarelli e nell’AOU Federico II

(Di lunedì 27 maggio 2024) La sanità italiana si ritrova a Napoli il 29 e 30 maggio nelche presso ile l’Aziendaera UniversitariaII animeranno 42 laboratori incentrati su temi specifici della sanità. Al centro delle discussioni: intelligenza artificiale, robotica chirurgica, gestione delle maxi emergenze, modelli di gestione sanitaria, nuove terapie, telemedicina, etica, comunicazione in sanità Il 29 e 30 maggio tutto il mondo della sanità italiana si ritroverà a Napoli in occasione del, organizzato da Koncept in collaborazione con il, l’Aziendaera UniversitariaII e la Federazione Italiana Aziende Sanitarie edere (FIASO). Le edizioni precedenti disi sono svolte all’ospedale Careggi di Firenze nel 2022 e lo scorso anno a Roma presso l’Università La Sapienza e l’azienda Sant’Andrea.

Napoli, la sanità italiana in convegno: l'evento Grandi Ospedali - Napoli, la sanità italiana in convegno: l'evento grandi ospedali - Il 29 e 30 maggio tutto il mondo della sanità italiana si ritroverà a Napoli in occasione dell’evento grandi ospedali, organizzato da Koncept in collaborazione con ... ilmattino

Avanti con il potenziamento tecnologico della ASL Salerno: nuova TAC di ultima generazione all’ospedale di Nocera - Avanti con il potenziamento tecnologico della ASL Salerno: nuova TAC di ultima generazione all’ospedale di Nocera - StampaNei giorni scorsi, presso l’Ospedale Umberto I di Nocera, è stata completata l’installazione e il collaudo della nuova TC che andrà ad arricchire la dotazione tecnologica del DEA e di tutta la A ... salernonotizie

Conto alla rovescia a Napoli per il ‘Live Festival 2024’: è sfilata di grandi artisti - Conto alla rovescia a Napoli per il ‘Live Festival 2024’: è sfilata di grandi artisti - Tanti gli artisti che si esibiranno, dai Negramaro a Geolier, in grado di soddisfare pubblici diversi per gusto e per età ... dire