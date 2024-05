Grande Fratello Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono già lasciati | Non doveva essere l’amore della vita?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024)si. Ma come? Non avrebbe dovutol'amore? I due ex concorrenti del- senza questa precisazione, nessuno ricorderebbe i volti di questi due personaggi tv - avevano concluso - è giusto ricordarlo, solo un paio di mesi or- il reality show condotto da Alfonso Signorini sbandierando il loro amore folle e totalizzante in ogni sede possibile. "Mi vedevo a Ibiza con gli amici e invece trascorrerò l'estate sicuramente con lei" aveva sin da subito annunciato. Che invece l'estate la passerà evidentemente senza, visto che i due hanno appena annunciato che la loro (pseudo) storia d'amore è già al capolinea. Dopo soli quattro mesi dall'inizio.