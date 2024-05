Granamica Karapici non basta per sognare

(Di lunedì 27 maggio 2024)1 ZENITH PRATO 3: Farinella, Melli, Tomatis, Capitanio, Armaroli, Garetti, Catozzo, Baldazzi, Finessi (10’ Frignani, 63’ Mezzadri),(80’ Badiali), Ganzaroli (50’ PIzzirani). A disp. Calzati, Maietti, Magagni, Fabbri, Chinappi. All: Marchini. ZENITH PRATO: Brunelli, Casini, Gonfiantini, Lunghi (80’ Falteri), Bagni, Cela, Kouassi, Saccenti, Chiaramonti, Rosi, Ciravegna (86’ Mariani). A disp. Pellegrini, Luka, Baskini, Mari, Moretti, Braccesi, Buscema. All: Settesoldi. Arbitro: Ercole di Latina (Perri di Lamezia Terme e Greco di Nichelino). Reti: 32’ pt e 38’ st Kouassi, 46’ pt Bagni, 19’ st(rig). Note: ammoniti Farinella e; Kouassi, Cela e Ciravegna. La Zenith Prato espugna (1-3) il campo dele – grazie alle tre reti realizzate in trasferta : mette una seria ipoteca sul passaggio del turno negli spareggi nazionali di Eccellenza.

