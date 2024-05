Graduatorie GPS 2024 | 20 scuole 150 preferenze e INTERPELLO Quali differenze quando le domande per quali supplenze Le nostre FAQ

(Di lunedì 27 maggio 2024)GPS provinciali e di istituto per le. Con l'Ordinanza n. 88/il Ministero ha dato il via alla presentazione della domanda, con scadenza alle ore 23:59 del 10 giugno. La domanda serve per il primo inserimento, l'aggiornamento di titoli e servizio o l'inserimento in nuove classi di concorso/posti di sostegno nonché per eventuale cambio di provincia rispetto al 2022. Nella stessa domanda è possibile scegliere max ventiper ledi istituto, nei cui elenchi comparire a livello di singola istituzione scolastica. L'articolo . .

