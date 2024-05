Governo | Renzi ‘non fascisti ma incapaci Lollobrigida nuovo Toninelli’

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Quanto manca allo ‘stai serena Giorgia’? Per me deve andare a casa domani mattina: non è undima diè ilToninelli”. Così Matteoa Metropolis su sito di Repubblica. L'articolo CalcioWeb. .

Roma, 15 mag (Adnkronos) – “A proposito del voto di ieri in Senato. 1. Italia Viva è contro il governo Meloni. E infatti oggi vota NO alla questione di fiducia. 2. ?Italia Viva fa da cinque anni da sola una battaglia contro la Sugar Tax voluta dall?ideologia di Conte e rinviata solo grazie al ... calcioweb.eu

“Dopo il voto in commissione, in cui grazie al nostro sostegno si è impedito di alzare la sugar tax, siamo stati accusati di essere a favore di questo governo . E allora quale intervento migliore della fiducia per dire che noi siamo contro questo governo . E anzi rimarchiamo le divisioni interne di ... ilfattoquotidiano

Due profezie alla Matteo Renzi , mentre corre su e giù perla Sicilia, fra Agrigento e Catania, stringe mani, allarga sorrisi, per far quello che ancora gli piace di piu: la campagna elettorale. Due profezie su una parola - referendum - che il leader di Italia Viva candidato come capolista a ... iltempo

Verso il voto 2024, Renzi e Calenda insieme con Prato merita - Verso il voto 2024, renzi e Calenda insieme con Prato merita - PRATO - Verso il voto 2024, renzi e Calenda insieme con Prato merita. Verso il voto 2024, Matteo renzi e Carlo Calenda insieme con la lista Prato merita. Candidato sindaco Mario Daneri, civico, ingegn ... msn

Riforme: Renzi, 'se Meloni perde referendum su premierato va a casa' - Riforme: renzi, 'se Meloni perde referendum su premierato va a casa' - Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Il referendum “Do un consiglio alla Meloni: non fare come me ma comunque se perdi vai a casa lo stesso. Lei ha detto che non andrebbe a casa anche in caso di sconfitta No ... lagazzettadelmezzogiorno