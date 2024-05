Gossip Uomini e Donne Jessica Pittari smentisce il flirt con un ex corteggiatore | la verità sulla cena

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 27 maggio 2024)ha voluto fare chiarezza dopo essere stata vista con un exdi. La segnalazione era arrivata a Deianira Marzano, ma non si tratta di amore in quanto la dama del trono over 2023-2024 ha voluto scriverci direttamente per smentire tutto e raccontare tutta lasull’incontro con Sammy Hassan. Scopriamo insieme cosa ci ha raccontato. Newse lacon Sammy Hassanha raggiunto la nostra redazione tramite i nostri profili Instagram e ha smentito le voci sul presuntocon Sammy Hassan, raccontando il motivo per cui è stata vista con l’exdi Giovanna Abate. Queste le sue parole: “Io e Sammy siamo solo amici tra l’altro da anni, e ci siamo incontrati ieri per caso in un locale di Torino casualmente e abbiamo scambiato due chiacchiere! Io stavo acon delle amiche, e ho già scritto a deianira infatti ha tolto subito la notizia non essendo una cosa vera!!”, che fine ha fatto la prima tronista Lucia Pavan? La ragazza conobbe oltre cinquanta ragazzi ma scelse Costantino Vitagliano, che prima la baciò e poi le disse di no In questo modoha smentito la segnalazione arrivata e ci auguriamo di poterla rivedere aa Settembre 2024 per trovare l’amore.