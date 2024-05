Google, nuovi problemi con l’IA: suggerisce di mettere la colla sulla pizza - google, nuovi problemi con l’IA: suggerisce di mettere la colla sulla pizza - (Adnkronos) – Nelle ultime ore i social media sono stati invasi da esempi stravaganti della nuova funzione AI Overviews di google, che ha suggerito agli utenti di mettere la colla sulla pizza o di man ... periodicodaily

L’Italia esclusa dal Hackathon di Google per l’AI, ma non si sa perché - L’Italia esclusa dal Hackathon di google per l’AI, ma non si sa perché - Si è chiuso da circa tre settimane il google AI Hackaton , un’iniziativa per mettere a confronto le migliori intelligenze “non convenzionali” del mondo sulla tecnologia dell’AI, tranne quelle italiane ... ilsecoloxix

Se la IA di Google consiglia di mettere la colla sulla pizza forse è meglio non averla in Italia - Se la IA di google consiglia di mettere la colla sulla pizza forse è meglio non averla in Italia - La funzionalità di google, AI Overliew, dedicata alla ricerca sul web, sta fornendo agli utenti alcune risposte insolite: ecco tutti i dettagli ... smartworld