Google | come segnalare un annuncio o una scheda Shopping

(Di lunedì 27 maggio 2024)segnala uno unaPuò capitare di trovare unfraudolento ma pochi sannosegnalarlo a. In questo breve articolo ti diamo informazioni e link peruno unache hai trovato su. Ecco i passaggi da seguire : vai a questa paginasegnala uno unaclick qui Si aprirà un modulo con questo testo : “Grazie per aver trovato il tempo di inviare questa segnalazione. I feedbackquesto ci aiutano a trovare gli annunci e le schede che non favoriscono un’esperienza online positiva.” Scegli tra le due opzioni. Quale di queste opzioni descrive meglio l’o la? a) Viola le norme di(ad es. frode/phishing, contenuti offensivi o contenuti pericolosi).

Le dichiarazioni del primo cittadino napoletano sulle conseguenze dello sciame sismico di queste ore. Giorni molto difficili per l’intera città di Napoli , che deve far fronte alle preoccupazioni derivate dal fenomeno del bradisismo, decisamente ricorrente nei Campi Flegrei, area sensibilmente a ... spazionapoli

Dodo , esterno della Fiorentina , ha parlato nel Media Day in vista della finale di Conference League contro l’Olympiacos Dodo , esterno della Fiorentina , ha parlato nel Media Day in vista della finale di Conference League contro l’Olympiacos. Le sue dichiarazioni: finale – «Stiamo vivendo questa ... calcionews24

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la fine dello stato di emergenza in Nuova Caledonia - Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la fine dello stato di emergenza in Nuova Caledonia - Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che non prolungherà lo stato di emergenza in Nuova Caledonia oltre la sua scadenza: significa che terminerà martedì alle di 5 di mattina locali (lu ... ilpost

Donnarumma e la sua compagna aspettano un figlio: l'annuncio sui social - Donnarumma e la sua compagna aspettano un figlio: l'annuncio sui social - Gigio e la sua fidanzata Alessia Elefante hanno pubblicato una foto in cui danno la bella notizia Gigio Donnarumma sarà presto papà. Il portiere del Psg e della Nazionale ha condiviso sui social una f ... corriere

Titanfall 3, un annuncio lavorativo riaccende le speranze sul gioco - Titanfall 3, un annuncio lavorativo riaccende le speranze sul gioco - Un annuncio lavorativo pubblicato da Respawn Entertainment ha riacceso le speranze in merito alla possibile realizzazione di Titanfall 3. multiplayer