Gli USA parteciperanno al vertice di pace in Svizzera

(Di lunedì 27 maggio 2024) Gli USAaldisull’Ucraina che si terrà inil prossimo 15 e 16 giugno. Non dovrebbe essere presente tuttavia il presidente Biden ma un rappresentante dell’amministrazione statunitense. Gli USAaldiReuters ha riferito che gli USAal prossimoglobale sullama non hanno .

Lula conferma la sua partecipazione al G7 di giugno in Italia - Lula conferma la sua partecipazione al G7 di giugno in Italia - Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha confermato oggi la sua partecipazione al vertice del G7, il gruppo delle principali potenze industriali mondiali, che si terrà dal 13 al 15 luglio ... ansa

Zelensky chiede ai leader mondiali a partecipare al "vertice di pace" in Ucraina - Zelensky chiede ai leader mondiali a partecipare al "vertice di pace" in Ucraina - Il Presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Uzbekistan per il 3° viaggio all'estero del suo nuovo mandato ... rainews

Dai divieti al tutto esaurito: la Puglia è pronta a vivere i tre giorni storici del G7 - Dai divieti al tutto esaurito: la Puglia è pronta a vivere i tre giorni storici del G7 - Più ci si avvicina ai giorni del vertice e più emergono particolari circa sicurezza, logistica e limitazioni. Il G7 che si terrà dal 13 al 15 giugno a Brindisi (la ... quotidianodipuglia