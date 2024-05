Gli studenti di Milano dicono basta alle occupazioni pro Palestina | Odio verso gli universitari ebrei

(Di lunedì 27 maggio 2024) Chiedono di mettere fineabusive" e al contempo di mantenere gli accordi tra atenei internazionali, "a partire da quelli con le università israeliane che rappresentano un’avanguardia nella tecnologia ed in altri campi". Soprattutto, denunciano "una minoranza violenta" e un clima die intolleranza: "Episodi discriminatori di qualsiasi genere ed in particolaredi fede ebraica sono totalmente inaccettabili e devono essere perseguiti". Sono quattro associazioni studentesche della Statale di, che hanno pubblicato oggi un "Manifesto per il diritto allo studio". Si rivolgono al magnifico rettore Elio Franzini e al Senato Accademico – che si riunisce oggi – affinché prendano una chiara posizione "contro le persistenti illegalità".

Una discussione degenerata in Rissa , con calci e pugni, nel dodicesimo giorno dell’acampada studentesca, organizzata in solidarietà alla popolazione di Gaza e contro gli accordi con gli atenei israeliani all’Università Statale di Milano. Sotto accusa una gruppo di militanti di Lotta comunista , ... ilfattoquotidiano

Milano , 22 maggio 2024 – Una settimana in viaggio per l’Europa con l’obiettivo di raggiungere Berlino. Unica moneta di scambio, lattine di una delle bibite energetiche più conosciute al mondo. E’ partita anche da Milano il 21 maggio, uno degli starting point selezionati insieme a Amsterdam, ... sport.quotidiano

“L’aria di Milano sta migliorando, ma ci sono ancora troppe auto”, ha detto Sala - “L’aria di milano sta migliorando, ma ci sono ancora troppe auto”, ha detto Sala - Probabilmente non lo era 20 anni fa. Oggi abbiamo il 21% della popolazione che vive a milano e non è milanese. Abbiamo 220mila studenti universitari. milano è attrattiva e i prezzi delle case salgono. milanotoday

Tende in Statale, la Procura indaga per occupazione abusiva dell'università - Tende in Statale, la Procura indaga per occupazione abusiva dell'università - Occupazione abusiva degli spazi dell'università. Con questa ipotesi di reato la Procura di milano ha aperto un fascicolo senza indagati relativo alla protesta degli studenti, in particolare quelli ... milanotoday

Live In Milano, Gino Cecchettin: "Non possiamo accettare i numeri dei femminicidi" - Live In milano, Gino Cecchettin: "Non possiamo accettare i numeri dei femminicidi" - Ospite all'evento di Sky TG24 a milano, Cecchettin ricorda la figlia e parla del messaggio ... Sa cosa vuole, forse può essere da stimolo per altri studenti". tg24.sky