I proprietari di casa, già alle prese con le future e ingentissime spese che dovranno sostenere – per rendere l’immobile “green” come deciso dall’Unione europea –, dovranno presto fare i conti anche con la Riforma del Catasto . Riforma a lungo attesa: l’ultima revisione è intervenuta alla fine ... thesocialpost

Tari, come pagare di meno - tari, come pagare di meno - Come si può ridurre l’importo della tassa sui rifiuti Vediamo come fare a pagare meno di tari. Come pagare meno di tari In alcuni casi l’importo della tassa rifiuti può essere anche abbastanza ... money

Gli sgomberati del terremoto di Pozzuoli non pagheranno Imu, Tari e occupazione suolo pubblico - Gli sgomberati del terremoto di Pozzuoli non pagheranno Imu, tari e occupazione suolo pubblico - Le 83 famiglie evacuate dopo le forti scosse dello scorso 20 maggio non pagheranno Imu e tari: è quanto stabilito dal Consiglio comunale di Pozzuoli. Sono 121 le famiglia evacuate a Pozzuoli dopo le ... fanpage

Nuova IMU: in arrivo la scadenza dell’acconto di giugno 2024 - Nuova IMU: in arrivo la scadenza dell’acconto di giugno 2024 - È in vigore dal 2020 ed è nata appunto dalla fusione tra IMU e Tasi (la tari resta come tassa a sé). L’acconto IMU va pagato entro il 16 giugno, il saldo entro il 16 dicembre. L’imposta municipale ... cosedicasa