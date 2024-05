Gli puntano un coltello per il cellulare Via Stalingrado tra paura e degrado

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si sono messi davanti alla vittima, con unin mano. "Dacci tutto quello che hai". E quello che il quarantenne pakistano aveva con sé, l’altro pomeriggio, era soltanto il suo telefono. La rapina è avvenuta in viasabato, intorno alle 18,30. L’uomo, che stava camminando da solo per strada, è stato avvicinato da due sconosciuti che dopo averlo bloccato lo hanno minacciato, mostrandogli un grosso. Due giovani, che l’uomo però non è riuscito a descrivere nel dettaglio ai poliziotti delle volanti, tanto sarebbe stata fulminea l’aggressione. In quel momento in viapassavano molte auto, ma questo non ha dissuaso i due ad agire. La vittima, terrorizzata che gli aggressori dalle parole potessero passare ai fatti, ha subito consegnato il telefono che teneva in mano ai rapinatori, che si sono ‘accontentati’ di questo bottino e sono scappati via.