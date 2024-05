Gli over 60 in gioco con il laboratorio Sergio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Arezzo, 27 maggio 2024 – Se scrivere può essere un, non è detto che questopossa divertire solo i più piccoli, solo le giovani generazioni. È infatti con una specifica dedica agli60 che nei primi giorni di giugno, ad Arezzo, andrà in scena ilgratuito di scrittura creativa dal titolo “” a cura di Francesca Sarteanesi ispirato all’omonimo spettacolo teatrale. Gli appuntamenti per tutti gli interessati sono due, mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, e si svolgeranno presso il Centro Aggregazione Sociale di Tortaia. Unica richiesta per la partecipazione il piacere di mettere ine in relazione con gli altri “un frammento minuscolo di una vita”, tra spunti e riflessioni. Mercoledì 5, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, gli iscritti al, dopo aver visionato alcune scene dello spettacolo “”, daranno vita ad uno scambio di pensieri/racconti ed all’inizio della scrittura creativa.

