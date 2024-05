Gli occhi dell’Europa sulla Versilia Per due giorni il mare diventa nero Niente paura - è un’esercitazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ildavanti a Viareggio si colorerà didomani e mercoledì. Ma. Sarà solo la simulazione di uno sversamento di petrolio e saranno ovviamente utlizzate sostanze naturali non inquinanti. Verrà infatti svoltainternazionale di protezione civile, direttamente organizzata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che servirà a testare l’efficienza dell’apparato di risposta nazionale e locale a fronte di un inquinamento delcon conseguente spiaggiamento di idrocarburi. Saràin grande stile con enorme dispiegamento di mezzi e risorse umane, nazionali e locali che si avvarranno anche di satelliti, droni, mezzi aereo-navali. Saràinternazionale che prevede il coinvolgimento di forze francesi e del Principato di Monaco in virtù di un accordo per la conservazuione dell’ambiente marino italo-francese-monegasco denominato Ramoge.

