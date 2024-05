Gli amici di Meghan Markle e Harry criticano Kate Middleton | La maggior parte delle donne lavora mentre affronta le cure per il cancro La replica della giornalista Angela Levin

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024)non tornerà sulla scena pubblica prima del prossimo autunno.tutti coloro che hanno seguito la vicendamalattia che ha colpito la principessa del Galles continuano a cercare informazioni sulla saluteloro beniamina che si è eclissata dai suoi impegni reali dallo scorso natale, la diretta interessata tace. E lo fa in modo da non lasciare trapelare nulla in una ostinata e legittima richiesta di privacy. Eppure, c’è chi ricorda il suo ruolo pubblico, fatto di oneri ed onori e proprio per questo si aspetta che qualche informazione in più venga data. Così, come spesso accade nelle cose reali, sono i bene informati anonimi o gli “” dei diretti interessati a lasciare trapelare qualche dettaglio che non disturbi la riservatezza di casa Windsor ma contestualmente possa dare qualche elemento in più in pasto alla curiosità collettiva.