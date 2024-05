Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio , incontrerà domani una rappresentanza dell'Associazione nazionale magistrati nella sede del ministero in via Arenula. Nei giorni scorsi la stessa Anm aveva chiesto un incontro al ministro sul tema della riforma della Giustizia, che sarà presentata nelle ... quotidiano

Giustizia, domani Nordio e Mantovano al Quirinale da Mattarella. Il vertice sulla separazione delle carriere - Giustizia, domani nordio e Mantovano al Quirinale da Mattarella. Il vertice sulla separazione delle carriere - Appuntamento al Quirinale, domani, alle 19. Il Guardasigilli Carlo nordio e il sottosegretario Alfredo Mantovano porteranno di persona a Sergio Mattarella la riforma della separazione delle carriere.. ilmessaggero

Nordio e Mantovano domani da Mattarella per illustrare la riforma della magistratura - nordio e Mantovano domani da Mattarella per illustrare la riforma della magistratura - Il ministro della Giustizia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio si recheranno al Quirinale per illustrare al capo dello stato i contenuti della riforma della giustizia attesa in Cdm, in ... ilfoglio

Nordio, sentenza Cedu andata oltre ddl su intercettazioni - nordio, sentenza Cedu andata oltre ddl su intercettazioni - (ANSA) - ROMA, 24 MAG - "La Cedu, imponendo allo Stato italiano un risarcimento pecuniario, dice in modo nettissimo che noi abbiamo violato i diritti umani in tema di intercettazioni". Così il ministr ... gazzettadiparma