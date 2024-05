Giuseppe Garibaldi protagonista di un videoclip musicale? L’anticipazione | Stay tuned

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 27 maggio 2024)sarà ildi unin Calabria? L’ex gieffino condivide un’anticipazione: “senza alcun dubbio è entrato nel cuore degli italiani in punta di piedi ed è rimasto lì.solo lo scorso settembre ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello in qualità di concorrente. La sua storia e la sua adrenalina ha fin da subito conquistato i telespettatori che hanno fatto il tifo per lui fino alla fine. Per l’ex gieffino l’ottava edizione del reality show di Mediaset si è conclusa ad un passo dal gran finale ma nel frattempo l’ex concorrente è al lavoro per sorprendere tutti coloro che l’hanno supportato in sei mesi di esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia.