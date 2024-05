Giuseppe Cruciani a tutto gas con Giulia Salemi | Mi lavo poco ma risparmio acqua e non inquino La masturbazione è un antistress il sesso è vita

(Di lunedì 27 maggio 2024)senza peli sulla lingua durante l’ultimo appuntamento di “Non lo faccio x moda”, il podcast condotto da. Il conduttore de “La Zanzara” su Radio24 si lascia andare acampo su qualsiasi argomento senza tabù né censure.racconta del suo cattivo rapporto con l’: “Mimae non”. Il discorso si sposta sulla comunità LGBTQ+ e del potere offensivo di una parola a seconda di come viene usata: “Non esistono comunità, esistono individui (…) Una parola non è mai offensiva, se la ripeti tante volte diventa normale”. Sul versante sessuale e sentimentale non ha dubbi: “Il, è gioia. Laè un(…) Ognuno di noi è in qualche modo esibizionista”.

"Io non capisco come si possa parlare di mancanza di spazi democratici". Giuseppe Cruciani non ci sta a sottostare all'ondata di vittimismo nei confronti degli studenti che, ormai quotidianamente, creano il panico nelle piazze e all'interno delle facoltà universitarie. Al centro del dibattito ... liberoquotidiano

GIUSEPPE CRUCIANI VIA CRUX Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire - GIUSEPPE cruciani VIA CRUX tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire - Giuseppe cruciani debutta a teatro con il suo spettacolo "Via Crux - tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire" e sarà in scena al Teatro Manzoni di Milano il 29 maggio 2024.... Lo ... fai.informazione

Max Mariola: «Poche donne chef perché è un lavoro faticoso e le mamme non possono lasciare i figli 14 ore. Da me quasi tutti uomini» - Max Mariola: «Poche donne chef perché è un lavoro faticoso e le mamme non possono lasciare i figli 14 ore. Da me quasi tutti uomini» - Lo interrompe subito cruciani: «No, loro possono trovare i propri tempi, in cucina ci devi stare». Max Mariola e le donne in cucina: troppa fatica per loro Sul lavoro in cucina Mariola spiega la sua: ... leggo

Leonardo Cruciano, il maestro degli effetti speciali: dagli alieni di Ghali ai draghi di Garrone, i segreti del suo mestiere - Leonardo Cruciano, il maestro degli effetti speciali: dagli alieni di Ghali ai draghi di Garrone, i segreti del suo mestiere - Contesto: Metro Anagnina, nella periferia di Roma, ospita l'Imaginari Factory di Leonardo Cruciano, un professionista degli effetti speciali che ha ... occhioche