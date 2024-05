Giurisprudenza amministrativa su concessioni balneari

Leggi tutta la notizia su leurispes

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il Tar della Puglia, il 06 maggio 2024, ha depositato le sentenze n. 553/2024, 565/2024, 566/2024, riguardanti un atto deliberativo del Comune di Monopoli, che aveva ridotto la durata dellevigenti al 2024. I giudici amministrativi hanno in particolare affermato che i provvedimenti comunali impugnati, pur dando atto del precedente rilascio didemaniali marittime al termine di una procedura selettiva adeguatamente pubblicizzata e culminata nell’estensione della durata del titolo concessorio al 31 dicembre 2033, ne avevano illegittimamente ridotto l’orizzonte temporale al 31 dicembre 2024, per effetto di una non corretta applicazione dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 118/2022, dato che il meccanismo pubblicitario descritto garantiva in realtà a tutti gli operatori economici, in linea con le norme comunitarie in materia di concorrenza, le chances concorrenziali in contrapposizione al titolare della concessione scaduta o in scadenza.