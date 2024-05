Giulia Tramontano - un anno fa l' omicidio | oggi Impagnatiello risponde in aula

(Di lunedì 27 maggio 2024) È passato esattamente undalla morte di, avvenuta il 27 maggio 2023. E proprio a distanza di 12 mesi, il reo confesso Alessandrosaràindavanti alla corte d'assise di Milano per raccontare come e perché ha ucciso la sua compagna, incinta di loro figlio Thiago. Dopo la confessione davanti agli inquirenti e le dichiarazioni spontanee nella prima udienza del processo, l'imputatorà per la prima volta alle domande della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo. Sempresarà ricordata a Senago, con una commemorazione aperta a tutta la cittadinanza organizzata dal Comune e dalla Comunità Pastorale San Paolo Apostolo.

