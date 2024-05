Giulia Tramontano processo Impagnatiello | le frasi agghiaccianti in aula L’ho avvelenata poi ho tentato di far sparire il corpo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 27 maggio 2024) Alessandroè tornato inper ilsull’uccisione di: il suo racconto in Tribunale fa accapponare la pelle. Cosa ha detto? Come sappiamo, Alessandro– responsabile della morte di– ha inizialmente cercato di depistare le indagini: il barman ha infatti sporto denuncia per la scomparsa della sua fidanzata, un giorno dopo averla uccisa. Agli inquirenti disse di esser tornato a casa dal lavoro e di non averla trovata. Proprio in quella casa, però, il giorno prima – 27 maggio 2023 –aveva accoltellato, tentando poi di bruciare il, prima nella vasca da bagno e poi nel suo box auto. Non riuscendoci aveva deciso di occultarla dietro un garage di Senago, paesino dove la coppia risiedeva.