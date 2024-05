Giulia Tramontano parla Alessandro Impagnatiello | L' ho uccisa Nella mia testa una realtà doppia

(Di lunedì 27 maggio 2024) A un anno esatto dall'omicidio, in aula le parole dell'ex barman reo confesso del delitto. «L'ho colpita al collo e non ha potuto difendersi». Presenti i familiari della 29enne.

Giulia Tramontano, un anno fa l'omicidio. Impagnatiello: 'Allora ero confuso, oggi sono lucido' - giulia tramontano, un anno fa l'omicidio. Impagnatiello: 'Allora ero confuso, oggi sono lucido' - Ora posso parlare della reale verità, oggi sono una persona lucida". Così ha esordito in aula Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio di giulia tramontano. all'epoca la sua fidanzata al ... ansa

Impagnatiello confessa in aula l’omicidio di Giulia: “Così l’ho uccisa. Si stava alzando per andare in cucina” - Impagnatiello confessa in aula l’omicidio di giulia: “Così l’ho uccisa. Si stava alzando per andare in cucina” - Momenti particolarmente tesi oggi in aula quando, esattamente un anno dopo il brutale omicidio di giulia tramontano, Alessandro Impagnatiello ha raccontato cosa accadde quel giorno. Il 30enne è accusa ... vocedinapoli