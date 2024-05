Giulia Tramontano l' omicidio ricostruito da Impagnatiello | la lite il veleno e le coltellate alle spalle Cosa ha detto il killer in aula | Volevo sparire da tutti

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un delitto figlio di un raptus, non premeditato. Così lo ha descritto Alessandro, ricostruendo questa mattina inle fasi che hanno portato all?di

«Sono andato a pranzo da mia mamma con l’auto, a bordo c'era il corpo di Giulia ». Lo ha detto Alessandro Impagnatiello , raccontando in aula l’episodio del 30 maggio del 2023, tre giorni dopo l’omicidio di Giulia , prima che lasciasse il cadavere dietro ad alcuni box a poche centinaia di metri dalla ... gazzettadelsud

Alessandro Impagnatiello parla per la prima volta nel processo a Milano in cui è imputato per la morte di Giulia Tramontano e l’interruzione di gravidanza per quello che sarebbe stato il loro figlio Tiago. La prima risposta di Alessandro è un “Sì”. La domanda era diretta e semplice: “Ha ucciso ... ilnotiziario

Un delitto figlio di un raptus, non premeditato. Così lo ha descritto Alessandro Impagnatiello , ricostruendo questa mattina in aula le fasi che hanno portato all?omicidio di Giulia ... ilmessaggero

Impagnatiello, il racconto…" - impagnatiello, il racconto…" - Dice di essere cambiato Alessandro impagnatiello, interrogato per la prima volta davanti alla Corte d’Assise difilano nel processo in cui è imputato per l’omicidio della fidanzata giulia Tramontano. informazione

Un anno dall’omicidio di Giulia Tramontano: Impagnatiello in aula - Un anno dall’omicidio di giulia Tramontano: impagnatiello in aula - A un anno dal femminicidio di giulia Tramontano, Alessandro impagnatiello ripercorre gli attimi in cui uccise a coltellate l'ex fidanzata ... donnamoderna

Impagnatiello, il racconto dell’orrore: “Così ho ucciso Giulia” - impagnatiello, il racconto dell’orrore: “Così ho ucciso giulia” - MILANO- Un lungo racconto dell’orrore. Alessandro impagnatiello, nel corso dell’interrogatorio del processo che lo vede imputato, ha ripercorso il momento in cui ha ucciso la sua fidanzata giulia ... livesicilia