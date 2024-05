Giulia Tramontano la sorella Chiara a un anno dall’omicidio | Anche io avrò 27 anni per sempre i soli che abbiamo trascorso insieme

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 maggio 2024 – Una poesia di Eugenio Montale. È con le parole del poeta genovese cheha voluto rendere omaggio a sua, undopo l’omicidio. A toglierle la vita è stato il suo compagno, Alessandro Impagnatiello – da cui aspettava un figlio, Thiago – che oggi si trova in un aula del Tribunale di Milano pronto a rispondere alle domande dell’accusa, l’aggiunto Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo.ha citato ‘Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale’. “Forse era destino che questa poesia fosse legata pera noi. L'avrai letta il 27 maggio del 2015 e ti sarai chiesta per chi fosse. Forse era per un amore finito, ma ora è per la vita che ho perduto - ha scritto la giovane su Instagram - Così le pupille offuscate sono diventate le mie, non ho imparato a scendere da sola le scale, il mio viaggio è lungo e buio e confondo spesso la realtà con l'illusione di sentirti, di toccarti, di scendere le scale”.

