Giulia Tramontano la sorella Chiara a Impagnatiello fallito come essere umano E ha fallito chi ti ha educato alla cultura del maschilismo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 maggio 2024 – Dopo il post di questa mattina, con le parole di una poesia di Eugenio Montale,torna sui social. E commenta quello che sta dicendo in aula del Tribunale di Milano, Alessandro. Il giovane è reo confesso dell’omicidio didi, avvenuto esattamente un anno fa a Senago., laa un anno dall’omicidio: “Anche io avrò 27 anni per sempre, i soli che abbiamo trascorso insieme” "Quanta forza deve avere una famiglia che ascolta che la propria figlia é stata uccisa perché 'stressante' (lei) e la situazione intorno? Mi auguro che l'Italia intera ricorderà per sempre quale fallimento sociale, familiare,si celi dietro il cognome".

