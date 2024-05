Giulia Tramontano Impagnatiello in aula | L' ho uccisa con un coltello l' ho colpita al collo non ricordo quante volte

È passato esattamente un anno dalla morte di Giulia Tramontano , avvenuta il 27 maggio 2023. E proprio a distanza di 12 mesi dal Femminicidio , il reo confesso Alessandro Impagnatiello è oggi in aula davanti alla corte d'assise di Milano per raccontare come e perché ha ucciso la sua compagna, incinta ... tg24.sky

“La persona che ero in quel periodo non è quella di oggi”. A parlare e Alessandro Impagnatiello. L’assassino di Giulia Tramontano si definisce così. Lo ha fatto in aula dove è in corso l’udienza del processo per il brutale omicidio della 29enne, al settimo mese di gravidanza, commesso il 27 ... dayitalianews