(Di lunedì 27 maggio 2024) È il giorno di Alessandro, il giovane imputato per l'omicidio della fidanzata, la 29enne incintaa Senago (Milano). Oggiha parlato in.

AGI - "Ho ucciso Giulia Tramontano. La persona che ero in quel periodo non è quella che sono adesso. Sono qui oggi per dire la verità perché adesso sono lucido e consapevole rispetto alla persona che ero il primo giugno" la notte in cui venne sottoposto a fermo. Inizia così l'ottava udienza del ... agi

Un anno esatto dalla scomparsa di Giulia Tramontano e del figlio che portava in grembo, Thiago, Alessandro Impagnatiello risponde in aula alle domande della pm Letizia Mannella, nel processo in cui è accusato di omicidio pluriaggravato, occultamento di cadavere della 29enne di Sant’Antimo e ... teleclubitalia

A un anno esatto dall'omicidio, in aula le parole dell'ex barman reo confesso del delitto. «L'ho colpita al collo e non ha potuto difendersi». Presenti i familiari della 29enne vanityfair

Omicidio Senago: Impagnatiello, 'tappeto non c'era, pulito casa tutta la notte' - Omicidio Senago: impagnatiello, 'tappeto non c'era, pulito casa tutta la notte' - Milano, 27 mag. (Adnkronos) - Il tappeto non era in sala e il divano non è stato coperto. Alessandro impagnatiello, accusato dell'omicidio della compagna giulia Tramontano, risponde senza tentennare d ... lanuovasardegna

Giulia Tramontano, Impagnatiello in aula: «L'ho uccisa a coltellate, poi andai a pranzo da mia madre col cadavere in auto» - giulia Tramontano, impagnatiello in aula: «L'ho uccisa a coltellate, poi andai a pranzo da mia madre col cadavere in auto» - È il giorno di Alessandro impagnatiello, il giovane imputato per l'omicidio della fidanzata giulia Tramontano, la 29enne incinta uccisa a Senago (Milano). Oggi impagnatiello ha parlato ... leggo