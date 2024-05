Giulia Tramontano Impagnatiello in aula | Ero confuso ora posso dire la verità Sono annegato in un castello di bugie

Giulia Tramontano, un anno dalla morte: oggi Impagnatiello parlerà in aula. «Dovrà spiegare perché l'ha uccisa» - giulia Tramontano, un anno dalla morte: oggi impagnatiello parlerà in aula. «Dovrà spiegare perché l'ha uccisa» - È il giorno di Alessandro impagnatiello, il giovane imputato per l'omicidio della fidanzata giulia Tramontano, la 29enne incinta uccisa a Senago (Milano). Oggi impagnatiello parlerà in aula al ... leggo

Confessione choc di Alessandro Impagnatiello: ammette l’omicidio della fidanzata incinta - Confessione choc di Alessandro impagnatiello: ammette l’omicidio della fidanzata incinta - Un anno fa, la vita di giulia Tramontano, una giovane donna incinta di sette mesi, è stata brutalmente spezzata. Il suo fidanzato, Alessandro impagnatiello, ... occhioche

Processo Tramontano: Impagnatiello interrogato in aula a un anno dall'omicidio di Giulia - Processo Tramontano: impagnatiello interrogato in aula a un anno dall'omicidio di giulia - Alessandro impagnatiello è arrivato nell'aula della Corte d'Assise di Milano alle 8.30. Oggi, 27 maggio, deve rispondere alle domande dei giudici al processo dove è imputato di aver ucciso la ... tg.la7