Giulia Tramontano Impagnatiello | Il veleno era per Thiago volevo procurarle un aborto Dopo il delitto guardò la sintesi dell' Inter

A un anno esatto dall'omicidio, in aula le parole dell'ex barman reo confesso del delitto. «L'ho colpita al collo e non ha potuto difendersi». Presenti i familiari della 29enne vanityfair

È il giorno di Alessandro Impagnatiello , il giovane imputato per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano , la 29enne incinta uccisa a Senago (Milano). Oggi Impagnatiello ha parlato in... leggo

La triste storia di Giulia Tramontano ha purtroppo inizio il 27 maggio del 2023: a distanza di un anno, il suo fidanzato Alessandro Impagnatiello torna in aula. Cosa è successo? Come sappiamo, la ragazza 29enne è stats uccisa nella casa in cui conviveva proprio con il suo assassino: a Senago, nel ... donnapop

Giulia Tramontano, un anno fa l'omicidio. Impagnatiello: 'Giulia si è voltata e l'ho colpita al collo' - giulia tramontano, un anno fa l'omicidio. Impagnatiello: 'giulia si è voltata e l'ho colpita al collo' - Lei prima si è voltata". Così Alessandro Impagnatiello, nel corso dell'interrogatorio del processo che lo vede imputato, ha ripercorso il momento in cui ha ucciso la sua fidanzata giulia tramontano. ansa

Alessandro Impagnatiello e l'omicidio di Giulia Tramontano, su Internet da mesi cercava "veleno topi incinta" - Alessandro Impagnatiello e l'omicidio di giulia tramontano, su Internet da mesi cercava "veleno topi incinta" - Le chat e le ricerche internet di Alessandro Impagnatiello dimostrerebbero la premeditazione del delitto di giulia tramontano. È quanto emerge nel processo in corso davanti ai giudici della corte ... notizie.virgilio

Giulia Tramontano, la storia in breve dall’inizio fino al processo al fidanzato Alessandro Impagnatiello - giulia tramontano, la storia in breve dall’inizio fino al processo al fidanzato Alessandro Impagnatiello - Alessandro Impagnatiello torna in aula per il processo: cosa è successo davvero a giulia tramontano I dettagli a seguire. donnapop