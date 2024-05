Giulia Tramontano Impagnatiello alla sbarra La sorella | La vita si è fermata un anno fa avrò sempre 27 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Mamma Loredana Femiano, assieme alle sue due sorelle, assiste a tutte le sei ore di udienza: è forte, discreta, gentile, ha grande dignità. Mai urla, mai si scompone, mai commenta, l’unica della famiglia insieme al fratello di Chiara, Mario, che ha la forza di ascoltare parole e racconti inascoltabili. Lei e il figlio Mario si accarezzano e, davantiborsa, a fare da piedistallo, Loredana ha appoggiato la foto di, bella, giovane e sorridente. La guarda per tutto il tempo, come a volersi fare aiutare da lei, come se quella immagine scacciasse l’orrore. Non regge l’udienza, il dolore è troppo forte, il papà diche ha problemi di cuore e ha preferito restare a Sant’Antimo dove, in serata, ha organizzato una fiaccolata in ricordo della figlia.