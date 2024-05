Giulia Tramontano e Thiago - il ricordo della mamma a un anno dall’omicidio | una candela e due cuoricini

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 maggio 2024 – Undalla morte di. Il 27 maggio 2023, la 29enne è stata uccisa dal fidanzato, Alessandro Impagnatiello, quando era al settimo mese di gravidanza: in grembo aveva il loro figlio,. L’omicidio avvenne nel loro appartamento a Senago, nel Milanese, dopo che lei aveva scoperto che il suo fidanzato aveva una relazione parallela con una collega di lavoro. E proprio oggi, il barman dovrà parlare nell’aula del Tribunale di Milano, durante una nuova udienza del processo in cui è l’unico imputato. ll giovane rischia l’ergastolo. Che è la stessa pena richiesta anche dalla famiglia di. A undal terribile omicidio, Loredana Femiano,giovane vittima, ha postato in una storia di Instagram, l’immagine di unaaccesa e la scritta: "27 maggio 2023 - 28 maggio 2024," con accanto due, uno rosso e uno azzurro.

