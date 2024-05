Giulia Tramontano - Alessandro Impagnatiello in aula | interrogatorio a un anno dal terribile omicidio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 maggio 2024 – Unfa moriva. La 27enne – al settimo mese di gravidanza – veniva uccisa dal suo compagno,, nel loro appartamento di Senago alle porte di Milano: 37 coltellate, dopo avergli detto di aver scoperto la relazione parallela che aveva con una collega di lavoro. Poi, il tentativo di bruciare il corpo in modo da inscenare un allontanamento volontario. E proprio oggi, il barman sarà nell’del Tribunale di Milano e risponderà alle domande dell’accusa, l’aggiunto Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo.si giocherà l’ultima carta per evitare l’ergastolo. Potrà fingere di essere pazzo, potrà puntare sul black out dopo la lite con la compagna, per ottenere l’infermità o la seminfermità mentale e “cancellare“ l’aggravante della premeditazione.

