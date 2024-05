Giuffredi | Di Lorenzo voleva rimanere a vita se il Napoli non ci vuole più …

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 27 maggio 2024): ”Ho anche sempre sottolineato che rimarremo afinché il club ci, e se un club non cipiù io non è che devo tenere un mio giocatore per forza nel. Perché quando viene comunicato a un giocatore che se arriva l’offerta anche lui è sul mercato quindi può essere ceduto, per me vuol dire che tu non credi più in quel giocatore, non lo non lo reputi più indispensabile” Mario, agente di Di, è intervenuto ai microfoni di Tele A durante Si Gonfia La Rete chiarendo la questione della cessione chiesta dal suo assistito:chiarire quello che io ho detto stamattina “Io parto dalla cosa più importante, nel senso che voglio chiarire quello che io ho detto stamattina. Sicuramente Dinonandare via perché l’hanno fischiato ieri, i fischi fanno parte del lavoro, si accettano e va bene così.