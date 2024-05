Giudice Sportivo Serie A | multe per Napoli Roma e altre 3 squadre 5 squalificati per la prossima stagione

Niente vittoria del Golden Set a tavolino per il Banco Marchigiano, multata la società pesarese per il comportamento dei suoi tifosi Senigallia , 22 Maggio 2024 – Il Giudice Sportivo ha omologa to il risultato di US Pallavolo Senigallia - Gabicce Gradara , finita 3-1 ma che ha garantito il passaggio ... vallesina.tv

Il Tribunale di Madrid dalla parte della Superlega: "Abuso di posizione dominante di Uefa e Fifa" - Il Tribunale di Madrid dalla parte della Superlega: "Abuso di posizione dominante di Uefa e Fifa" - “Nella sentenza, in sintonia con la risoluzione del Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea al quale questo stesso tribunale aveva presentato una questione pregiudiziale prima della celebrazione ... eurosport

Influencer ferita a Biella, come sta Siu: il punto sulle indagini - Influencer ferita a Biella, come sta Siu: il punto sulle indagini - Per Johnathan Maldonado il giudice ha disposto l’obbligo di dimora e il non avvicinamento alla donna. A carico dell’uomo la procura aveva disposto nei giorni scorsi il fermo per tentato omicidio ... reggiotv

Tangenti in Liguria: no alla revoca dei domiciliari per Aldo Spinelli - Tangenti in Liguria: no alla revoca dei domiciliari per Aldo Spinelli - Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni, rigettando la richiesta presentata dagli avvocati Sandro Vaccaro e Andrea Vernazza. Secondo il giudice, Spinelli potrebbe “acquisire ... imperiapost