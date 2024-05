Giro d’Italia 2024 | i promossi e bocciati Pogacar perfetto - Milan eccezional - male Bardet

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) Terminato ilè tempo di giudizi per i vari corridori che hanno disputato la Corsa Rosa. Tre settimane intensissime nelle quali diversi atleti si sono messi in luce, mentre alcuni hanno faticato e hanno deluso le aspettative. Andiamo a scoprire chi sono ie idella prima corsa a tappe stagionale.Tadej: praticamente. La sconfitta nella prima tappa a Torino lo ha caricato al meglio e ha dato spettacolo in lungo e in largo, dominando con sei vittorie di tappa, venti giorni in Maglia Rosa e dieci minuti praticamente di vantaggio sul primo degli inseguitori. Il tutto sempre con il sorriso sul volto e, da sottolineare, con un paio di marce scalate per poter lanciarsi poi al meglio sul Tour de France.