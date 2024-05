Giraffa - Nicchio e Onda | boato di gioia Carriera con due coppie di rivali

(Di lunedì 27 maggio 2024) di Laura Valdesi SIENA Duediin Piazza che non faranno sconti a nessuno:e Valdimontone, Civetta e Leocorno. E quattro Contrade che potranno correre pensando solo a vincere senza guardarsi le spalle perché senza avversaria sul tufo: Pantera, Lupa, Oca e. Altre due la rivale proprio non ce l’hanno, Bruco e, per cui si muoveranno a tutto campo. Un palione, dunque. Dove c’è tanta ’fame’ di successo ma anche voglia di confrontarsi per capire quale sarà alla fine la strategia che funziona nei due schieramenti, uno che fa riferimento a Scompiglio, l’altro a Tittia. Almeno per luglio. Così ha deciso la sorte in una Piazza del Campo gremita di senesi, con i parcheggi della città stracolmi e la bella sensazione che siamo ormai ad un passo dai giorni più intensi dell’anno.

