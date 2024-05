Giovanni Allevi al pianoforte commuove il pubblico | Se sentite qualche nota fuori posto dipende dai farmaci che prendo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Commozione a applausi scroscianti perche è tornato alper un concerto speciale nella sua Ascoli Piceno. C’erano 2mila spettatori sabato scorso in piazza del Popolo. Un ritorno in musica a pochi mesi di distanza dal grande ritorno sulle scene, avvenuto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e con le date del tour tutte sold out, il compositore e pianista di fama mondiale, ha suonato per la penultima data di primavera del suo tour in. Il musicista ha portato sul palco di Ascoli una scaletta ricca di brani, dai grandi classici acclamati dalalle sue ultime composizioni, come “Our Future” e “Tomorrow”, inni internazionali delle Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Lo stesso musicista si è emozionato prima del concerto: “Sedaiche: non potendo più contare sul mio corpo adesso suonerò con tutta l’anima”.

