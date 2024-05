Giovanili Under 13 e 17 Ora tocca a voi

Se prima squadra e Primavera sono già in vacanza, per la Spal Under 17 è tempo di fasi finali del campionato di categoria. Si comincia oggi alle 16 al centro sportivo Fabbri (l’ingresso per il pubblico è gratuito) contro il Renate , poi domenica prossima in Brianza si disputerà la gara di ... sport.quotidiano

Prosegue la kermesse delle Finali giovanili di pallavolo, con la Moma Anderlini impegnata nella finale Under 16 femminile a Bormio (Sondrio): le ragazze modenesi erano state ammesse al tabellone principale come testa di serie, e nella fase decisiva se la vedranno con le sarde dell’Arcidano, con ... sport.quotidiano

Win or go home. Per qualificarsi ai quarti di finale del campionato nazionale di categoria, la Spal Under 17 è obbligata a vincere sul campo del Renate . Oggi alle 16 al centro sportivo Riboldi del comune brianzolo la squadra di Pedriali non ha scelta, messa con le spalle al muro dalla classifica ... sport.quotidiano

Qualità della vita per fasce d’età: in Umbria i bimbi stanno meglio di tutti - Qualità della vita per fasce d’età: in Umbria i bimbi stanno meglio di tutti - In Umbria i bimbi stanno meglio di giovani e anziani. Va probabilmente riassunta così l’ultima rilevazione del Sole 24 Ore che, nell’edizione di lunedì, ha pubblicato le tre classifiche dei capoluoghi ... umbria24

Ottimo debutto dell’Under 18 Elite . I “Flying Donkeys“ sono entrati fra le prime sei società italiane - Ottimo debutto dell’under 18 Elite . I “Flying Donkeys“ sono entrati fra le prime sei società italiane - Un traguardo arrivato fuori pronostico, al termine di un’annata che doveva essere semplicemente di transizione per i giovani ‘ciuchini volanti’ dopo lo scorso ottimo campionato under 16. "Sapevamo che ... lanazione

Qualità della vita dei giovani, il lavoro stabile aiuta il Nord Est. Milano, il nodo affitti - Qualità della vita dei giovani, il lavoro stabile aiuta il Nord Est. Milano, il nodo affitti - Ecco un paio di esempi drammatici: a Taranto i giovani laureati non sono nemmeno un terzo di quelli bolognesi, e a Reggio Calabria il tasso di disoccupazione degli under 34 è nove volte più alto di ... ilsole24ore