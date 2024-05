Giovanili biancazzurre Doppio 0-0 col Renate - l’under 17 eliminata senza sconfitte

(Di lunedì 27 maggio 2024) Finisce agli ottavi di finale l’avventura della Spal nelle fasi finali del campionato Under 17 riservati ai club di serie C. Dopo il pareggio a reti inviolate maturato nel match di andata disputato in via Copparo, per qualificarsi ai quarti di finale i biancazzurri erano obbligati a vincere sul campo del. Anche in Brianza invece l’incontro è terminato 0-0, premiando il, che al termine della regular season era arrivato al secondo posto nel girone A. Grande delusione per la squadra di Pedriali, che esce di scenaperdere nemmeno una partita esubire reti. Purtroppo però, sia a Ferrara che aalla Spal è mancato l’acuto necessario per spostare gli equilibri, e alla fine a sorridere sono stati i nerazzurri che ai quarti di finale incroceranno l’Albinoleffe.

