Giovanile Memorial Niccolò Galli - che show Il Milan si prende derby e vittoria

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilbatte nell’Inter per 2-1 e si aggiudica il 22°, manifestazione di calcioriservata alla categoria Esordienti A 2011. Con lo stesso punteggio la Roma regola il Monza e conquista il terzo posto. La finalissima è stata emozionante e spettacolare e ben diretta da Giuseppe Montaruli, arbitro della sezione di Firenze. Un numeroso pubblico era presente sulle tribune del campo sportivo Grazzini del viale Malta, per un torneo di alto livello tecnico che si è giocato anche all’Us Affrico. Al termine della manifestazione riconoscimenti alle prime società classificate e premi ai giocatori che si sono messi in particolare evidenza: miglior portiere Samuele Spanó dell’Inter, miglior difensore Federico La Vecchia del, miglior giocatore Gabriele Flamment trequartista della Roma.