Giornata inaugurale Promesse e big in campo a Brescia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Prende il via oggi sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911 con il primo turno delle qualificazioni l’edizione numero 15 degli Internazionali femminili di(75mila euro di montepremi), che metterà in palio otto posti per il tabellone principale. Fra le giocatrici impegnate nellaci saranno Anastasia Piangerelli, Gloria Ceschi e la giovane Ekaterina Kislitsyna. Da domani entreranno invece in scena le favorite per succedere nell’albo d’oro all’ucraina Katarina Zavatska, vincitrice nel 2023. A guidare la lista c’è la 22enne giapponese Moyuka Uchijima, vincitrice di 4 titoli Itf nella stagione in corso. Ma gli occhi saranno puntati soprattutto sulla giovanissima ceca Sara Bejlek, 18 anni e già a un passo dalle prime 100 del mondo, dopo i recenti ottavi di finale nel Wta 1000 di Madrid.

