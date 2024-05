Giorgia Meloni a Giù la maschera su Radio 1

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 27 maggio 2024) ROMA – La Presidente del Consigliosarà ospite di Marcello Foa a “Giù la”, in onda oggi (27 maggio) alle ore 9.05 su Rai1. Nell’ampia intervista con la premier verranno affrontati i grandi temi di attualità, dalle imminenti elezioni europee al G7, dalle questioni nazionali agli scenari internazionali. In studio, con Marcello Foa, ci sarà Peter Gomez. Interverranno, a seguire, Sabino Cassese (Giudice emerito della Corte costituzionale e Professore emerito di Diritto amministrativo della Scuola Normale Superiore di Pisa) e Luigi Contu (direttore dell’Ansa) per commentare le dichiarazioni del Capo del Governo. L'articolo L'Opinionista. .