Gioco mercato coraggio E ora anche Antonio Conte | il Rinascimento della Serie A

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) LaA ha definitivamente rotto con il passato. Evviva! È una buona notizia, se ne facciano una ragione i nostalgici a prescindere. Il calcio italiano non è più italico. È europeo. Da invidiosi a invidiati: ecco il contrappasso. Ora ci studiano, ci ammirano, ci elogiano. L'Inter non ha stravinto perché era la più forte ma perché lo è diventata. Il mezzo è stato uninnovativo, un mosaico in movimento. Quando si muove un nerazzurro, l'altro occupa il suo posto, e così via. Il 3-5-2 era un prodotto locale, Inzaghi lo ha trasformato in un'eccellenza da esportazione. Non è l'anno di grazia ma l'anno di svolta. Otteniamo cinque squadre in Champions League perché le meritiamo, non perché è girato tutto bene. Tant'è che in Champions si poteva fare meglio: pesano l'annata terribile del Napoli e i cicli in esaurimento di Lazio e Milan.