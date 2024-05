Gino Cecchettin parla dell' uccisione della figlia Giulia | Non porto rancore ma perdonare Filippo è difficile ho dei limiti

(Di lunedì 27 maggio 2024) Non èil sentimento che prova nei confronti del ragazzo che ha ucciso a coltellate suaammette però che non riesce aTuretta, che.

Gino Cecchettin a Sky: «Nessun rancore ma è difficile perdonare» - gino cecchettin a Sky: «Nessun rancore ma è difficile perdonare» - gino cecchettin, padre di Giulia cecchettin, ospite a Sky TG24 Live In Milano: “Non porto rancore, non porto rabbia, però mi risulta difficile pensare al perdono, ho dei limiti anche ... ilgazzettino

Gino Cecchettin, non possiamo più accettare carneficine - gino cecchettin, non possiamo più accettare carneficine - "Non possiamo accettare che ogni anno ci sia una carneficina come quella dello scorso anno". Lo ha spiegato gino cecchettin, padre di Giulia la ragazza vittima di femminicidio, commentando i numeri ... ansa