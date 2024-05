Gigi D’Alessio tanti ospiti sul palco del Plebiscito a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono tredici gliconfermati nei primi due degli otto concerti dia piazza del. Tra il 7 e l’8 giugno sulci saranno Gue Pegueno, Clementino, Geolier, Annalisa, Elodie, Fiorella Mannoia, Francesco Cicchella, Alessandra Amoroso, Umberto Tozzi, Lda, Arisa, Ernia, Antonella Clerici. Dai momenti migliori delle due prime serate sarà ricavata una versione televisiva del concerto che andrà in onda su Rai1 il 13 giugno. Gli appuntamenti del, previsti oltre al 7 e all’8, anche il 9, 11, 12, 14, 15 e 16, sono stati presentati in una conferenza stampa a bordo di MSC World Europa, in sosta al porto di. Le date di “-Uno come te-L’emozione continua” hanno fatto già registrare da tempo il tutto esaurito, facendo segnare aun nuovo record, con 19 live in carriera al