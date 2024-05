Gigi D’Agostino parla della malattia | È stata molto dura Il dolore ti porta via tutto

(Di lunedì 27 maggio 2024)è stato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”. Per la prima volta il djin tvsu Perizona.it .

Gigi D’Agostino , dj simbolo della musica dance che ha fatto ballare per anni milioni di persone, si è raccontato a 360 gradi. Ospite a Verissimo, l’artista ha parlato con Silvia Toffanin della sua malattia – probabilmente un tumore – e non solo. Era il 2021, quando annunciò su Instagram la ... ilfattoquotidiano

TINDARI - Successo al Teatro per l'evento 'Scommetti sul tuo futuro' - ...lo scorso novembre con la Rassegna Teatrale Teatroff Patti d'... ma anche per leggere il suo ultimo libro " Paolo Borsellino parla ai ... Rita Atria, Rosario Livatino, Antonino Agostino e la moglie Rita ... scomunicando

Coro nazista in Germania sulle note della sua hit, il dj Gigi D'Agostino prende le distanze: "La mia canzone parla d'amore" - Un'allegra comitiva di giovani bianchi e biondi, tra un selfie e un aperitivo, balla in spiaggia in un locale di lusso sull'isola di Sylt , tradizionale ritrovo dell'alta borghesia. Sulle note di una ... repubblica