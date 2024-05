Gigantesca frana in Papua Nuova Guinea | è strage Villaggi sepolti in 2000 sotto il fango si scava a mani nude

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si teme che siano almeno 2.000 le persone sepolte dall’enormeche ha travolto ilo Yambali, in. Lo riferisce il National Disaster Center del paese. Otre 150 le case, divise in 6(abitati da almeno 4mila persone), che sono state sepolte dale i soccorritori stanno lottando contro il tempo per trovare eventuali sopravvissuti. La montagna è venuta giù in pochi attimi.laLasi è verificata venerdì 24 maggio nella regione montuosa di Enga, nel nord del Paese. Subito dopo il disastro, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, aveva stimato che almeno 670 persone avevano perso la vita. Ma secondo l’ultima stima dell’agenzia per i disastri della, questa cifra potrebbe ora essere notevolmentestimata.