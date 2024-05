Giannetti eroe azzurro - un sogno avverato | Quel gol è stato la mia grande rivincita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024)per caso o quasi. In una serata il destino ha ridato a Niccològran parte dilo che gli aveva tolto ultimamente. La contemporanea indisponibilità di Finotto e Capello ha indotto mister Calabro a schierarlo dal primo minuto e lui ha ripagato segnando il gol decisivo per la qualificazione. Un brutto infortunio alla caviglia aveva tenuto l’attaccante senese fermo per mesi e dopo la lunga rieducazione si era ritrovato senza squadra col rischio di una carriera compromessa. La Carrarese gli ha porto la mano tesserandolo ad ottobre e lui ha iniziato a lavorare nell’ombra per ritagliarsi il momento vissuto sabato. Cosa significagol e cosa hai pensato dopo il suo iniziale annullamento? "Quando ho visto la bandierina alzata mi è crollato un po’ il mondo addosso.