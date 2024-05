Gianluca Rocchi ad Open Var sul gol di Piccoli al Milan | Quell’episodio ci ha creato problemi

(Di lunedì 27 maggio 2024) “La stagione è stata lunga e complessa, ma siamo contenti soprattutto perché alla fine i risultati del campo sono quelli che hanno portato le società ad avere quello che dovevano avere. Non abbiamo mai messo mano su un risultato, ed è la cosa più importante: c’è sempre la paura di arrivare alla giornata finale e commettere errori che possano incidere su qualche risultato. Cosa che oggi, grazie a prestazioni di livello, non abbiamo fatto”. Lo ha detto il designatore degli arbitri,nel corso diVar, format di approfondimento in onda su Dazn. “Dobbiamo migliorare delle cose sul var, che è uno strumento straordinario – ha aggiunto l’ex fischietto di Firenze -. Toglierlo e fare un passo indietro sarebbe una follia. Ma è uno strumento che nasce a supporto dell’arbitro e non dobbiamo abusarne.

