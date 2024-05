Gianduiotti e aceto - scoppia la pace | rivoluzione a tavola e sugli scaffali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) In questo primo scorcio di 2024 si sono chiuse due dispute che hanno tenuto banco per diversi anni. Èta lafra i due consorzi dell'balsamico di Modena, quello che tutela l'Igp e l'altro che rappresenta i produttori del balsamico tradizionale Dop. Dopo quasi vent'anni di polemiche e dispetti reciproci i due enti hanno dato vita a un consorzio di secondo grado, “Terre del balsamico”, sotterrando definitivamente l'ascia di guerra. Per i consumatori, però, alla fine cambia poco. I due prodotti continueranno a coesistere sul mercato com'è stato finora. Si annunciano invece grandi cambiamenti per la nascita di una nuova Igp (Indicazione geografica protetta), quella del Gianduiotto di Torino, frutto di un altro accordo storico, maturato con il passo indietro compiuto dalla multinazionale svizzera Lindt, che ha in pancia dal 1997 la Caffarel storico produttore di cioccolato e di